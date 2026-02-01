A koldus pofozkodna? Zelenszkij megmutatta igazi arcát: pénzt követel, cserébe pofont ígér

Orbán Viktor egyetlen videó megosztásával többet mondott, mint Zelenszkij ezer üvöltözése. Az ukrán elnök, aki lassan többet szerepel a képernyőn, mint egy valóságshow-hős, most éppen erőszakos fantáziáinak adott hangot: szerinte a magyar kormányfőnek kijárna egy pofon. Ez a hálátlan követelőzés iskolapéldája. Miközben mi humanitárius segélyt, áramot és menedéket adunk, Kijevből fenyegetés érkezik. A kijevi vezetés agressziója már nem ismer határokat.

Úgy tűnik, a zongorázáshoz szokott kezek most ütni szeretnének, csak éppen rossz ajtón kopogtatnak. A magyar békepárti álláspont szúrja a szemüket, mert nem vagyunk hajlandóak a vágóhídra menni az ő geopolitikai játszmáikért. Orbán Viktor reakciója – a videó puszta közzététele – a stílusos válasz: íme, ezt a színvonalat képviselik ők. Ahol a diplomácia véget ér, ott kezdődik Zelenszkij stílusa.

Ez a te hősöd?

Forduljunk most azokhoz, akik még mindig ukrán zászlót tesznek a profilképükre, és hősnek látják Zelenszkijt. Teljesen érthető az együttérzésetek az áldozatokkal, hiszen a háború borzalmas dolog. Tiszteletreméltó, hogy a megtámadott fél pártján álltok.

De tegyétek a szívetekre a kezet: Valóban hősi viselkedés az, ha egy vezető a szövetségeseit, a szomszédait pofonnal fenyegeti? A nemzetközi sajtó egy idealizált képet festett elétek, de a tettek mást mutatnak. A diplomácia nem kocsmai verekedés.

Az intelligens ember ismérve, hogy képes különválasztani az áldozatot az agresszív vezetőtől. Nem kell egyetértenetek Putyinnal ahhoz, hogy lássátok: Zelenszkij viselkedése nem a békét szolgálja, hanem a konfliktus kiterjesztését. Biztos, hogy egy ilyen kiszámíthatatlan, erőszakos retorikát használó ember kezébe akarjátok adni Európa biztonságát? A szolidaritás nem jelenti azt, hogy tűrjük a pofonokat.