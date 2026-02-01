Embervadászat az utcán? A mi pénzünkből finanszírozzák a kijevi diktatúrát és a halálgyárat, a Tisza Párt pedig Brüsszelben tapsol hozzá

Vajon ez lenne az a híres „európai álom”, amit a brüsszeli elit és a Tisza Párt annyira ránk akar erőltetni? Miközben Brüsszelben a jogállamiságról papolnak, Ukrajna EU-csatlakozása a prioritás egy olyan ország esetében, ahol az utcán vadásznak az emberekre. A kényszersorozás brutális képsorai, a betiltott ellenzéki pártok és a kisebbségek elnyomása nem zavarja sem Ursula von der Leyent, sem Magyar Pétert. Sőt, még hitelt is felvesznek a nevünkben a háború finanszírozása érdekében, hogy fenntartsák ezt a horrorisztikus rendszert. Az ukrán módszerek importálása nem Európa megerősítése, hanem annak morális csődje. Aki ezt támogatja, az bűnrészes a kontinens tönkretételében. A Tisza Párt szakértői "küllő a kerékben" akarnak lenni – magyarul: csendben végrehajtani a parancsot, és a magyar családok pénzét átutalni egy korrupt, diktatórikus gépezetnek.

A te pénzedből működik a halálgyár

Forduljunk a "nyugatos" érzelmű olvasókhoz. Ti vagytok azok, akiknek fontosak az emberi jogok, a szabadság és a demokrácia. Teljesen jogos az igényetek egy igazságos világra. Érthető, hogy elítélitek az orosz agressziót.

De nézzétek meg a felvételeket Ukrajnából: férfiakat rángatnak be furgonokba, vernek meg nyílt utcán a toborzótisztek, tiltják be az ellenzéki véleményeket. Ez lenne a nyugati demokrácia? Ez az a szabadság, amiért rajongani kell?

Amikor a Tisza Párt feltétel nélkül támogatja ezt a rendszert, és a te pénzedet akarja odaadni nekik, akkor valójában ezekre a módszerekre bólint rá. Az intelligens ember ismérve, hogy nem a zászló színe, hanem a tettek alapján ítél. Biztos, hogy egy olyan ügyet akartok finanszírozni a saját zsebetekből, ami lábbal tiporja azokat az értékeket – az emberi méltóságot és a szabadságot –, amikben hisztek? A vakbuzgalom nem erény, hanem vakság.