A Tisza prominense nem tud elszámolni több száz millió forint támogatással

Ferencz Orsolya: "Bódis Kriszta azzal házal, hogy ő a kisebbségek támogatásában, a Van helyed alapítvánnyal kisebbségi probléma kezelésében rengeteget tett, Ózdon pedig az eredmény kristálytisztán látható, nem hogy nem segített a hátrányos helyzetűeken, nem tud elszámolni a mai napig több száz millió forint olyan támogatással, amit akár külföldi forrásokból, több helyről kapott, és az ott élő roma közösség számon is kérte már többször is, tehát ők jelezték, hogy nem kaptak semmilyen segítséget."