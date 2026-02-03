Itt a bizonyíték: Weber a „gazdája” Magyar Péternek! A háborúpártiság volt a belépő ára a Néppártba

Úgy hullott le a lepel, mint egy rosszul rögzített díszlet a színházban. Manfred Weber beismerése sokkolta a közvéleményt: a videóban büszkén vallja, hogy ő „vadászta le” a Tisza vezérét. A képlet tiszta: Magyar Péter EPP tagsága nem ingyen volt. Weber kijelentette, hogy csak ukránpárti politikusok jöhetnek szóba nála. Ezzel a háborúpárti paktum leleplezése megtörtént: a Tisza Párt brüsszeli irányítása ténykérdés lett. A belépő ára Ukrajna feltétlen támogatása volt, amit Magyar Péter, mint egy engedelmes kisiskolás, alá is írt.

Olyan ez, mint egy politikai "casting", ahol a rendező (Weber) csak azt a színészt szerződteti, aki hajlandó eljátszani a háborús héját. Magyar Péter pedig, a notórius hazudozó, boldogan bólintott rá a szerepre a reflektorfényért cserébe. Eddig csak sejtették, hogy a Tisza Párt a Néppárt trójai falova, de most maga a főépítész ismerte el. Weber nem kertelt: nála nincs "békepárti" opció. Vagy beállsz a sorba és küldöd a támogatást Kijevnek, vagy kívül tágasabb.