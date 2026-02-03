A „bátrak” pártja? Houdini is megirigyelné, ahogy a Tisza embere köddé vált a kellemetlen kérdések elől

A Tisza Párt menekülés új olimpiai sportág lehetne, ugyanis a jelöltjük olyan tempót diktált, hogy a kellemetlen kérdések elől való iszkolásban még Usain Boltot is lekörözné. A zuglói pultozás megszakítása nem stratégiai visszavonulás volt, hanem pánikszerű futás, amint szóba került Trentin Balázs és a Csercsa Balázs ügye. Ez a politikai gyávaság iskolapéldája: a mosoly addig tart, amíg a kérdések nem élesednek.

Képzeljük el a jelenetet:

A „rendszerváltó” hős, aki elvileg az országot akarja vezetni, egy mikrofon láttán úgy viselkedik, mint a Prérifarkas elől menekülő Kengyelfutó Gyalogkakukk. Bíp-bíp, és már ott sincs! Houdini szabadulóművész elbújhat szégyenében, mert ez a trükk sokkal látványosabb volt. A Tisza Párt jelöltje bebizonyította: a „bátorság” náluk csak addig tart, amíg a Facebookon kell posztolni, a valóságban viszont a legkisebb nyomásra is összecsuklanak, mint egy olcsó kempingszék. Ha egy riportertől így megijednek, mit csinálnának egy valódi válsághelyzetben? Valószínűleg ők érnének ki először a vészkijáraton, magukra hagyva a választókat. (988 karakter)