Kigyulladt épületek, megrongált autók, fagyban alvó emberek - egy hét után folytatódnak az orosz támadások Ukrajnában.

Több kerületben is találat érte a polgári infrastruktúrát. A helyszíni felvételeken egy magas lakóépület felső szintjein tomboló lángok láthatók, a tűzoltók egész éjjel dolgoztak a tűz megfékezésén. Sokan metróállomásokon, illetve melegedő helyeken vészelik át a rendkívüli hideget, hisz számos körzetben nincs fűtés, víz-, és áramellátás.

Korábban az extrém hideg miatt kért türelmi időt Donald Trump az orosz elnöktől, hogy ne támadják az ukrán fővárost. Volodimir Zelenszkij az újabb támadások után úgy nyilatkozott, hogy Amerika csak akkor cselekszik, ha arra motivációja van. Az amerikai elnök által kért haladék leteltével Dnyiproban például egy ötemeletes lakóházat találtak el hétfő éjszaka. Az ukrán külügyminiszter szerint 450 drónnal és több mint 60 rakétával támadták az országot.