Azt hittük, a politikai bábszínház csak a mesékben létezik, de tévedtünk. Anatolij Sarij lerántotta a leplet az évszázad átveréséről: Zelenszkij már nemcsak fegyvert kunyerál, hanem saját miniszterelnököt akar ültetni a nyakunkba.
A módszer? Egy kitiltott ukrán politikus (Roland Ceber) ezerrel kampányol a „notórius hazudozó” Magyar Péternek. Ez nem baráti segítség, ez távirányításos hatalomátvétel. Magyar Péter pedig úgy tűnik, tökéletes hasbeszélő bábu: pontosan azt tátogja, amit a kijevi gazdái a szájába adnak. Brüsszelben persze most hirtelen mindenki vak és süket. De mi látjuk a zsinórokat!
Te kire bízod a döntést? Magadra, vagy egy kijevi bunkerre?