A kijevi hasbeszélő és a magyar báb: Zelenszkij már távirányítóval választana nekünk miniszterelnököt?

A módszer? Egy kitiltott ukrán politikus (Roland Ceber) ezerrel kampányol a „notórius hazudozó” Magyar Péternek. Ez nem baráti segítség, ez távirányításos hatalomátvétel. Magyar Péter pedig úgy tűnik, tökéletes hasbeszélő bábu: pontosan azt tátogja, amit a kijevi gazdái a szájába adnak. Brüsszelben persze most hirtelen mindenki vak és süket. De mi látjuk a zsinórokat!

Te kire bízod a döntést? Magadra, vagy egy kijevi bunkerre?