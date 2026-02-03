Tusk globalista laboratóriumot csinált Lengyelországból

Marcin Romanowski szerint a jelenlegi lengyel kormány a globalista érdekek laboratóriumává vált, ahol a jog a woke ideológia és az illegális migráció eszköze lett. Lengyelország után most Magyarországot kívánják a globalisták - tette hozzá Romanowski, felhívva a figyelmet arra, hogy hazájában ez a jogi intézmények illegális átvételével járt.