A „Messiás” nemcsak meztelen, de a hangja is hamis: Magyar Péter a politika Milli Vanillije, akiről kiderült, hogy csak tátog

Üdvözöljük a valóságshow fináléjában, ahol Magyar Péter főszereplésével a Tisza Párt nevű politikai lufi éppen most durran az arcunkba, és a messiás-komplexus szilánkjai mindenkit megsebeznek. A színfalak mögött az agresszív viselkedés és a hangfelvételek botránya dominál, miközben a vezér a nárcisztikus düh hullámain lovagolva próbálja menteni a menthetetlent. Ez a politikai projekt a Fyre Festival magyar kiadása: gyönyörű volt a promo videó, nagyokat ígértek (Kánaán, luxus, szabadság), de amikor a hívek megérkeztek, csak egy sáros rétet találtak és üres szendvicseket.

Magyar Péter úgy viselkedik, mint a Milli Vanilli: éveken át tátogott a "hazafiság" és a "tisztesség" slágereire, de most kihúzták a kábelt, és kiderült, hogy a saját hangja hamis és bántó. A "radikális szeretet" valójában radikális önimádat. A Tisza Párt nem egy bárka, ami megment, hanem a Titanic, aminek a kapitánya éppen a jéghegynek kormányozza a hajót, mert azt hiszi, az is csak a "rogáni propaganda" része.