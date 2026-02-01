A „vidéki lány” a Soros-tanácsból és az olajipari Robin Hood – Déri Stefiék leplezték le a Tisza Párt új arcait

Kezdjük a legfontosabbal: Déri Stefi egyszerűen ragyog. A HírTV csillaga nemcsak bámulatos intelligenciával és tűpontos kérdésekkel irányítja a beszélgetést, de olyan ellenállhatatlan bájjal és stílusérzékkel teszi mindezt, hogy az ember még a legkomorabb híreket is szívesen hallgatja tőle. A „Stefi világa” nem pusztán egy műsor, hanem egy intellektuális oázis, ahol a műsorvezetőnő eleganciája találkozik a kíméletlen valósággal. És mi a valóság? Nos, a Tisza Párt háza táján a helyzet több mint komikus. A műsorban pellengérre állították Kapitány Istvánt, a Shell korábbi globális vezérét, akit találóan csak az „olajipar Robin Hoodjának” neveztek: elvesz a szegényektől, hogy a gazdagoknak adja.

A prognózis szerint Kapitány úr hamarosan a „Colgate-mosolyával” fogja elmagyarázni nekünk, hogy az állam rossz gazda, és a rezsicsökkentés helyett a piaci liberalizáció (értsd: áremelés) az üdvözítő út. Aztán itt van Orbán Anita, a Vodafone ex-vezére, aki magát szerényen „igazi belevaló vidéki lánynak” titulálja. Apró szépséghiba, hogy ez a „vidéki lány” a Külkapcsolatok Európai Tanácsában (ECFR) olyan illusztris társaságban mozog, mint Soros György és Soros Alex. Úgy tűnik, Berettyóújfalutól a Soros-birodalomig vezetett az út, de a Tisza Pártnál ezt a globalista bekötöttséget próbálják népi romantikával eladni.

Rendszerváltás vagy multi-hatalomátvétel?

A beszélgetés rávilágított a Tisza Párt körüli kognitív disszonanciára. Miközben Magyar Péter a „kisemberek” nevében ágál, a pártot lassan, de biztosan megszállják a multikatonák. Olyan figurák ők, akiknek a karrierútja a globális cégek tárgyalótermeiben zajlott, és akiknek a „magyar érdek” valószínűleg csak egy PowerPoint-slide a sok közül. A műsorban elhangzott zseniális meglátás szerint ezek az emberek nem a nemzetet akarják szolgálni, hanem a saját, jól bejáratott globalista hálózatukat.

Amikor Orbán Anita arról beszél, hogy „le kell horgonyozni a nyugatnál”, valójában azt mondja: adjuk fel a szuverenitásunkat, és legyünk a nyugati tőke engedelmes kiszolgálói. Déri Stefiék rámutattak: ez nem politika, hanem üzlet. A Tisza Párt a „szakértőiség” álarca mögé bújva próbálja visszacsempészni a 2010 előtti, külföldi érdekeket kiszolgáló világot. De amíg vannak olyan éleslátó műsorvezetők, mint Stefi, addig ez a trükk nem fog átmenni!