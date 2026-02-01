Brüsszel és Magyar Péter kézenfogva jár: Egyikük sem kíváncsi a véleményedre, csak a pénzedre és a szavazatodra

Az európai polgárok világos üzenetet küldtek: Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása nem kívánatos, a lakosság döntő többsége elutasítja az erőltetett tempót. Míg a magyar kormány megérzi és tiszteletben tartja ezt a véleményt, addig a brüsszeli elit a szokásos arroganciájával söpri le az asztalról az emberek akaratát, ahogyan tette azt a migráció, a gender-őrület vagy a háború támogatása kapcsán is. De ne menjünk messzire a demokratikus deficitér: Magyar Péter és a Tisza Párt pontosan ezt a brüsszeli iskolát követi itthon. Vajon a „rendszerváltó” messiás megkérdezte a híveit, hogy kell-e nekik Kapitány István, Orbán Anita vagy éppen Csézy a pártba? Dehogy kérdezte. Úgy rángatták elő ezeket az embereket, mint bűvész a nyulat, a tagság meg csak pislogott, mint hal a szatyorban. Ez a fajta felülről vezérelt diktátum nem zavarja a fanatikusokat, akik tapsolnak annak, hogy a véleményük pontosan annyit ér a vezérnek, mint Brüsszelnek a mienk: semmit.

Miért tapsolsz, ha nem kérdeznek?

Forduljunk most egy pillanatra azokhoz, akik őszintén hisznek a Tisza Pártban. Teljesen érthető a lelkesedésetek, hiszen azt ígérték nektek: ez most más lesz, ez a ti közösségetek, a ti hangotok. Jó érzés tartozni valahová, ahol ígéretet kapunk a beleszólásra.

De tegyétek fel magatoknak a kérdést: Tényleg ez történt? Amikor a fontos döntéseket hozták – kik legyenek a jelöltek, kik legyenek a szakértők –, kaptatok egyetlen kérdőívet? Vagy csak kész tényeket közöltek a Facebookon, amire lájkolni kellett? Nem furcsa, hogy a „demokratikus” ellenzék vezére pont úgy viselkedik, mint azok a brüsszeli bürokraták, akiket elvileg kritizálunk?

Az intelligens ember ismérve, hogy észreveszi, ha a szavakat nem követik tettek. Nem a ti hibátok, hogy bíztatok a részvételben. De gondoljátok végig: ha már a saját pártján belül sem kíváncsi a véleményetekre, vajon kormányon mennyire érdekelné, mit gondoltok? A valódi demokrácia nem a vezér imádatáról szól, hanem arról, hogy a te szavad is számít. Ne érjétek be kevesebbel!