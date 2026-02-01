Ursula néni a te pénzedből dőzsölne Kijevben: 800 milliárd dollárt akarnak, és még a háborúba is belöknének!

A brüsszeli elit láthatóan elvesztette a kapcsolatot a valósággal – vagy csak simán a mi pénztárcánkat nézi feneketlen kútnak. Ursula von der Leyen büszkén jelentette be: eddig 170 milliárd eurót toltak bele Ukrajnába. Eredmény? Nulla. Béke? Sehol. De sebaj, itt a következő zseniális ötlet: fizessük mi, európai polgárok az ukrán állam működését a következő 10 évben! Az összeg "csekély" 800 milliárd dollár. Hogy ez mit jelent neked, kedves magyar adófizető? Azt, hogy családonként 1,3 millió forintot vennének ki a zsebedből, hogy Zelenszkijéknek legyen miből kifizetni a villanyszámlát. Mert ne legyen kétségünk: Brüsszel és a hazai dollárbaloldal a rezsicsökkentést is eltörölné, hogy a "piaci árakkal" szolidarítsunk Kijevvel. És ha a pénzed nem lenne elég, Ursula asszony szerint "Európának harcolnia kell". Igen, jól érted: a pénzed után a véredet is kérik. A Nemzeti Petíció most nem csak egy papír, hanem az egyetlen pajzs, amivel megüzenhetjük: a mi pénzünk nem Kijev bankautomatája!

A te 1,3 milliódból akarnak háborúsdit játszani?

Lássunk tisztán: Brüsszelben eldöntötték, hogy beszállnak a háborúba. Nem ők személyesen, dehogy! Ők a kényelmes fotelekből irányítanak, a számlát és a kockázatot meg terítik ránk. A terv szerint a fegyvereken felül finanszíroznánk egy idegen állam nyugdíjait, közvilágítását és bürokráciáját. 1,3 millió forint. Gondold végig, mire tudná ezt a családod költeni! Felújításra? Autóra? A gyerekeid jövőjére? Brüsszel szerint azonban jobb helye van ennek az ukrán feneketlen zsákban. És még tapsolnunk is kéne hozzá, ahogy a Tisza Párt teszi, akik "küllő" lennének ebben a gyilkos gépezetben. A Nemzeti Petíció kérdései húsbavágóak: akarod-e finanszírozni a háborút? Akarod-e fizetni az ukrán államot? Akarod-e a rezsiárak emelését? Ha a válaszod NEM, akkor itt az idő tollat ragadni. Mert ha most nem állítjuk meg őket, holnap már késő lesz.