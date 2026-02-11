Miközben nyugaton egy életen át bérelnek, a magyarok 92%-a saját lakásban él: Az Otthon Start a rendszerváltás óta a legnagyobb dobás!

Gulyás Gergely bejelentette: az Otthon Start programnak köszönhetően lassult a lakásdrágulás, és már több mint 22 ezer fiatal élt a 3%-os hitel lehetőségével. Magyarországon az emberek 92%-a saját lakásban él, ami uniós rekord. A szakértők szerint a program eléri a célját: a fiatalok az albérlet-csapda helyett a saját otthont választják. Ez a rendszerváltás óta a legsikeresebb otthonteremtési lépés.
Igazi "Fészekrakó Forradalom" zajlik: az Otthon Start programnak köszönhetően tízezrek szabadulnak az albérletből. Gulyás Gergely miniszter megerősítette, hogy a három százalékos fix kamatozású hitelt már tömegek vették igénybe, így eddig több mint 22 ezer hitelszerződést kötöttek.
Ez a magyar modell diadala: míg Nyugaton a bérlés a módi, nálunk a magyarok 92 százaléka él saját tulajdonú lakásban, ami Európa-csúcs. Gadanecz Zoltán szerint a fiatalok célzottan a családalapításra készülve lépnek a piacra.