Miközben nyugaton egy életen át bérelnek, a magyarok 92%-a saját lakásban él: Az Otthon Start a rendszerváltás óta a legnagyobb dobás!

Igazi "Fészekrakó Forradalom" zajlik: az Otthon Start programnak köszönhetően tízezrek szabadulnak az albérletből. Gulyás Gergely miniszter megerősítette, hogy a három százalékos fix kamatozású hitelt már tömegek vették igénybe, így eddig több mint 22 ezer hitelszerződést kötöttek.

Ez a magyar modell diadala: míg Nyugaton a bérlés a módi, nálunk a magyarok 92 százaléka él saját tulajdonú lakásban, ami Európa-csúcs. Gadanecz Zoltán szerint a fiatalok célzottan a családalapításra készülve lépnek a piacra.