A Tisza Párt brutális átverése: A kampányban magyarok, utána brüsszeli szolgák

Ez már nem politika, ez pszichológiai hadviselés a saját tagjaik és a választók ellen. Csercsa Balázs, az egyházügyi munkacsoport korábbi vezetője a Hír TV-nek adott exkluzív interjúban kimondta a tiltott igazságot: sokban hasonlít egy szektára a Tisza Párt. A rendszer kegyetlen: aki távozni akar, azzal közlik, hogy "utánad fognak nyúlni", és büntetést fogok fizetni, amit majd a rejtélyes "új barátok" egyenlítenek ki. Ez a Tiszás önkéntesek megfélemlítése, a maffiamódszerek importálása a közéletbe. De a "szekta" csak a felszín.

A mélyben egy gazdasági konvergencia program lapul, ami korábban az Indexen jelent meg, és amit hiába tagadnak, Csercsa szerint valós. A stratégia ördögi: valójában két programot is alkottak a Tisza pártban a választási győzelem érdekében. Az egyik a kirakat, a másik a brüsszeli valóság.