Ők döntenek vagy mi? A sokkoló "ötpontos terv" lelepleződött: Orbán Viktort leváltanák, a pénzünket pedig Ukrajnának adnák

A cselekvés ideje eljött, a tét pedig a magyar szuverenitás: Budapesten kívül már a vidéki vármegyékben is postázzák a Nemzeti Petíciót, hogy mindenki hallathassa a hangját. Erről számolt be róla a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, hangsúlyozva, hogy ez a kezdeményezés egy jó lehetőség arra, hogy az emberek határozott nemet mondjanak a brüsszeli tervekre, ugyanis a tét napról napra nő. A veszély nem elméleti, hanem húsbavágó, ahogy Orbán Viktor, miniszterelnök fogalmazott: "A legnagyobb fenyegetés az az, hogy a pénzünket elviszik Brüsszelbe és onnan odaadják az ukránoknak".

A kormány még január közepén döntött arról, hogy lépni kell, hiszen a petícióval a magyar emberek Ukrajna működésének támogatására, a háború további finanszírozására és a rezsiárak háború miatti emelésére mondhatnak nemet. A folyamat gőzerővel zajlik: a nyomtatványok kipostázása január végén indult meg, amit március 4-ig mindenkihez eljuttatnak, és a Híradó által megkérdezettek közül már többen megkapták és kitöltötték a petíciós ívet.