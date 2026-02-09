A tartalomból:

SZEMBEJÖN A VALÓSÁG - Hiába a kamukutatások, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban

VESZÉLYEK KORA - A 2026 és 30 közötti évek a legkockázatosabb évek lesznek az életünk során

HITELTELEN - Még a tiszás szakértők is kamunak tartják a Magyar Péter programját?

BEISMERÉS - Felcsuti Péter szerint rosszabbra is fordulhatnak a dolgok, ha a Tisza Párt nyer

Vendégek:

Bálint Botond, a PestiSrácok.hu vezető szerkesztője

Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója

Műsorvezető: Velkovics Vilmos