Elkezdődött a tiszás kármentés Balmazújváros kapcsán, Orbán Viktor újra Donald Trumphoz utazik, Manfred Weber álma pedig az, hogy európai katonák menjenek Ukrajnába. A témákról a Vezércikk vendégei is elmondták a véleményüket.
A tartalomból:
SZEMBEJÖN A VALÓSÁG - Hiába a kamukutatások, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban
VESZÉLYEK KORA - A 2026 és 30 közötti évek a legkockázatosabb évek lesznek az életünk során
HITELTELEN - Még a tiszás szakértők is kamunak tartják a Magyar Péter programját?
BEISMERÉS - Felcsuti Péter szerint rosszabbra is fordulhatnak a dolgok, ha a Tisza Párt nyer
Vendégek:
Bálint Botond, a PestiSrácok.hu vezető szerkesztője
Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója
Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója
Műsorvezető: Velkovics Vilmos