Bayer Zsolt kíméletlenül kimondta: Így nyírja ki magát a kontinens – és a Tisza asszisztál hozzá

Bayer Zsolt nem finomkodott a legújabb adásban: Európa a szemünk láttára követ el öngyilkosságot. A háború támogatása, a migrációs áradat és az aberráció terjesztése nem más, mint a kontinens halálos ítélete. De vajon megkérdezett erről bárki is minket, európai polgárokat? Dehogy. A brüsszeli elit pont olyan magasról tesz az emberek véleményére, mint Magyar Péter a saját követőire. A Tisza Párt háza táján sem volt szavazás arról, kell-e nekik a Shell-vezér Kapitány István vagy a globális lobbista Orbán Anita. A döntések a sötét szobákban születnek, a híveknek pedig marad a tapsikolás és a bólogatás. Ez a párhuzam nem véletlen: a globalista modell kicsiben és nagyban is ugyanúgy működik – a nép csak statiszta a saját temetésén, miközben a "demokrácia" nevében fosztják meg a döntés jogától.