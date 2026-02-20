Egy ukrán politológus beszélt arról, hogy szerinte Orbán Viktor nemcsak Ukrajnának, hanem az európai egységnek is árt a harmadik világháború küszöbén. De Makszim Nesvitalov azt is elismerte, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték lezárásával szándékosan beavatkozik a magyar választásokba annak érdekében, hogy Magyar Pétert segítsék hatalomra.

Nem Makszim Nesvitalov az első, aki arról beszél, hogy Ukrajna egyértelmű érdeke Magyar Péter győzelme. Bogdan Popov egy Telegram csatorna műsorában beszélt arról, hogy egy esetleges Tisza kormány esetén nem csak az unió kapuit nyithatná meg előttük Magyar Péter, de fegyvereket is adhatna nekik.

Egy ukrán kutatóintézet vezetője pedig egy héttel korábban ismerte el, hogy Brüsszel és Ukrajna aktívan kampányol Orbán Viktor ellen, és az ellenzéket támogatja.

Azért próbálják az ukránok Magyar Péteréket támogatva befolyásolni a magyar választási folyamatot, mert Orbán Viktor az uniós csatlakozásuk útjában áll - erről már a KDNP országgyűlési képviselője beszélt. Hollik István hozzátette, hogy a magyar kormány nem fogja hagyni, hogy az ukránok a kormánytagokat és a magyar embereket zsarolja és fenyegesse.