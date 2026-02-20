Egy 37 éves magyar férfi a kényszersorozás újabb áldozata

Egy, az ukrán kényszersorozások miatt fiát elvesző kárpátaljai magyar anyával készített videót tett közzé a Fidesz budapesti elnöke. A nő arról beszélt Szentkirályi Alexandrának, hogy 37 éves fia korábban felmentést kapott a katonai szolgálat alól, amiért egyedül ápolta, a sorozókat azonban ez nem érdekelte.
A férfi korábban mentességet élvezett, mivel ő volt beteg édesanyja egyetlen ápolója és segítsége, ám a sorozótiszteket ez nem érdekelte. Az anya elmondása szerint fiát az utcáról hurcolták el.