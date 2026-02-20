Az Európai Unió nem kíván politikai nyomást gyakorolni Kijevre a Barátság kőolajvezeték helyreállításában

Folyamatosan egyeztet Brüsszel az ukránokkal a Barátság kőolajvezeték állapotáról. De nem sürgetik őket, hogy minél előbb indítsák újra a szállítást - ismerte be az Európai Bizottság szóvivője.

Politikai okból, személyesen Volodimir Zelenszkij döntése miatt nem indul újra az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken - erre a külgazdasági és külügyminiszter mutatott rá. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a lépéssel energiaválságot akarnak előidézni Magyarországon, hogy ezzel is a Tisza Pártot segítsék győzelemhez a választáson. A tárcavezető felszólította Brüsszelt, hogy figyelmeztesse Ukrajnát: kötelezettségei vannak.

Válaszlépésként hazánk a szlovákokkal együtt leállította a gázolaj exportot Ukrajnába. Orbán Viktor jelezte: a mostanit további lépések követhetik. Ha a Barátság kőolajvezetés újraindítására nem is, a magyar válaszlépésre már reagált Brüsszel: rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság Magyarország és Szlovákia lépése miatt.

Brüsszeli kettős mérce a javából - reagált a lépésre a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint amíg Ukrajnát nem vonják felelősségre a zsarolás miatt, Magyarországot azonnal támadják, amikor megvédi magát. Orbán Balázs egyúttal leszögezte, hogy a kormánynak továbbra is a magyarok érdeke az első, és továbbra sem enged hazánk a nyomásgyakorlásnak.