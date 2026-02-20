Csercsa Balázs: Sokan más, higgadtabb vezetőt szeretnének Magyar Péter helyett

Tarr Zoltán ismét elszólta magát. A Tisza Párt alelnöke azt mondta: "nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak." A formáció korábbi egyházügyi vezetője a kijelentésre úgy reagált: többször hallotta a párt vezetőitől, hogy nem lehet mindent elmondani a kampányban, ha meg akarják nyerni a választást.