Csercsa Balázs: Sokan más, higgadtabb vezetőt szeretnének Magyar Péter helyett

Tarr Zoltán ismét elszólta magát. A Tisza Párt alelnöke azt mondta: "nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak." A formáció korábbi egyházügyi vezetője a kijelentésre úgy reagált: többször hallotta a párt vezetőitől, hogy nem lehet mindent elmondani a kampányban, ha meg akarják nyerni a választást.
Csercsa Balázs azt is elárulta a Kossuth rádióban, hogy még a tiszások körében is visszatetszést keltett Magyar Péter drogos bulija. A volt politikus hozzátette: sokan más, higgadtabb jelöltet szeretnének a Tisza Párt élén látni.