A hátsó ablakon át menekültek egy árokba borult busz utasai Zalában

Egy havas, latyakos úton közlekedett menetrend szerint az autóbusz, amikor megcsúszott, és az árokba borult. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók, a mentők és a rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A mentés és helyszínelés teljes útzár mellett zajlott.

Az utasok többsége ki tudott szállni a buszból a hátsó szélvédőn keresztül, négy embert azonban a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. A sérülteket a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállították, miközben a katasztrófavédők további balesetek helyszínein működtek közre.