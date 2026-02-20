Félmilliárdos brüsszeli zsold: Ennyit ér a Tisza Párt "függetlensége"?

Miközben a hazai baloldal és a Tisza Párt "független és objektív" tájékoztatásról papol, a háttérben megérkezett a brüsszeli gyors. Több mint félmilliárd forintnyi euró landol azoknál a propagandaoldalaknál, amelyek feladata a magyar szuverenitás aláásása. Itt már nem újságírásról, hanem egy jól fizetett idegen érdekérvényesítésről van szó. Tisztázzuk, ki és miért rendelte meg a zenét!
