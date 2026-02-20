Félmilliárdos brüsszeli zsold: Ennyit ér a Tisza Párt "függetlensége"?

A brüsszeli félmilliárd forintos támogatás nem más, mint egy nyílt beavatkozási kísérlet a magyar belpolitikába, ahol a Tisza Párt szekerét tolják az adófizetők pénzéből. Ez a hatalmas összeg olyan propagandaoldalak és háttérszervezetek zsebébe vándorol, amelyek függetlensége így végleg elpárolgott. A globalista pénzhatalom most már nem is titkolja, hogy a választási befolyásolás a célja, hiszen a külföldi beavatkozás eszközeként használják ezeket a médiumokat. A szuverenitásvédelem kérdése így fontosabbá vált, mint valaha, hiszen látjuk, hogy a politikai manipuláció ára ezúttal 500 millió forint.