Döntő különbségre világított rá Gajdics Ottó Orbán Viktor és Magyar Péter külföldi tárgyalásai kapcsán

Gajdics Ottó legújabb videójában rávilágított a miniszterelnök és a Tisza-vezér közötti alapvető különbségre. Míg Orbán Viktor a Béketanács alakuló ülésén vett részt, ahol Donald Trump elnök feltétlen támogatásáról biztosította őt a választási kampány során, addig Magyar Péter Münchenben német partnereivel egyeztetett.

 Az újságíró szerint a Tisza Párt elnöke olyan alkut köthetett, amelynek célja Magyarország elzárása az orosz olajtól. Gajdics kiemelte, hogy Magyar Péter még a horvát elnökkel is bizalmas viszonyt ápolt, hogy befolyásolja a magyar energiaellátást érintő döntéseket.

 

