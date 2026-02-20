A nemzetközi színtéren elszabadult az energia-terrorizmus, és az ukrán zsarolás mögött felsejlik a kőkemény szándékosság. Orbán Viktor kijelentette: az ukránok arra törekednek, hogy minden gáz és olaj csak rajtuk keresztül érkezhessen a kontinensre. Éppen ezért robbantották fel az Északi Áramlat vezetéket, és ezért akadályozzák ma is szisztematikusan a Barátság kőolajvezeték működését. Ebben a játszmában az energiafüggőség fegyverként való használata a legfőbb eszközük. Mi azonban szuverén nemzet vagyunk, és nem engedünk a zsarolásnak, bármilyen nagy is a nemzetközi nyomás. Világosan látszik az ukránok szándékos károkozása, amellyel Magyarországot és a régiót akarják térdre kényszeríteni. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány megvédi a rezsicsökkentést és a családok biztonságát. Nem hagyjuk, hogy idegen érdekek diktálják, mivel fűtsünk és hogyan éljünk a saját hazánkban. (982 karakter)

A szabotázs és a blokád egyetlen célt szolgál: a kijevi érdekek totális érvényesítését az európai energiaellátás felett.