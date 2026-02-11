Ferencz Orsolya brutális csatája a „kamu-humanistával” – Ezt látnod kell!

Üdvözöljük a magyar abszurdban, ahol a csillagokig érő teljesítmény találkozik a mélygarázzsal. Csata a Nyóckerben: vendégünk Ferencz Orsolya, a nő, aki magyar kutatóűrhajóst juttatott a nemzetközi űrállomásra. Ő a tudomány és a jövő arca, de most nem a gravitációval, hanem a politikai sötétséggel küzd. Jutalmul ugyanis összecsaphat egy kamu-humanistával a kerületben, aki vélhetően a "szegényekre" hivatkozva teszi tönkre a közbiztonságot. A kontraszt mellbevágó: míg Ferencz Orsolya a HUNOR-programmal a világűrbe emeli a nemzetet, addig ellenfelei a földbe döngölnék a józsefvárosi polgárokat. Ma este kiderül: legyőzi-e a tudás az álszentséget.