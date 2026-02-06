Egy pihenő oroszlán, ami felrázta a műkereskedelmet

Rembrandt *Pihenő fiatal oroszlán* című rajza alig néhány vonallal teremt drámai jelenlétet. Ez az alkotás most már a műkereskedelem történetének egyik kiemelkedő pontja. A Sotheby’s New York-i árverésén a mű közel 18 millió dollárért, azaz nagyjából 5,7 milliárd forintért kelt el.

A 17. századi rajz nem csupán ára miatt különleges.

A kalapács alá került rajz keletkezése idején Rembrandt harmincas évei elején járt, már elismert alkotó volt Amszterdamban. Akkoriban ritkán ábrázolt oroszlánokat, a korai próbálkozásai meglehetősen pontatlanok voltak. Ennek oka, hogy sokáig nem találkozott élő nagymacskával. Szerencséjére azonban a korabeli vásárokon egzotikus állatokat is bemutattak.

Így az ábrázolt állat már nem pusztán a képzelet szülötte, hanem valóságban megfigyelt élőlény. Későbbi tanulmányai jóval élethűbb, hitelesebb állatábrázolásról tanúskodnak.

A rajz erejét pedig a finom részletek precíz, tudatos kidolgozottsága adja.