Trump és a kínai sakkjátszma – Új korszak a világpolitikában

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójának és Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet kutatójának elemzése szerint a Trump-külpolitika egyik legfontosabb célja Kína gazdasági térnyerésének megállítása. Az Egyesült Államok már nemcsak kereskedelmi, hanem nemzetbiztonsági kérdésként kezeli a Kínától való függőséget.
Seremet Sándor rávilágított: az orosz-kínai kapcsolatok szorosabbá válása kényszerű válasz a nyugati szankciókra, de Trump pragmatizmusa lehetőséget adhat Moszkva és Peking szétválasztására. A kutatók szerint Európa legnagyobb kockázata, ha nem tud egységes választ adni az amerikai protekcionizmusra.