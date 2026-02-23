Pánik a Tisza partján: Magyar Péter válságtanácskozással próbálja menteni a menthetőt

Amikor a konyhában már nemcsak a rántotta égett oda, hanem a függöny is lángol, a háziúr általában válságtanácskozást hív össze a családnak. Magyar Péter pontosan ebben a helyzetben van: a fehér por és a rendőrségi nyomozás híre olyan politikai tűzvész, amit nem lehet egyszerűen egy facebook-poszttal eloltani. A kapkodás jelei már messziről látszanak a Tisza Párt háza táján.
A hétfői válságtanácskozás alkalmával Magyar Péter ismét szembesülhetett azzal, hogy az asztalon hagyott fehér por emléke nem múlik el nyomtalanul. Ez a történet egyre inkább egy rossz példa a hazai közéletben, ahol a gyanús éjszakai kalandok fontosabbnak tűnnek, mint a választóknak tett ígéretek. Az elmaradt felelősségvállalás miatt most a belső körben próbálják kitalálni, hogyan magyarázzák meg a megmagyarázhatatlant a BRFK nyomozói előtt.