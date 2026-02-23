Szijjártó Péter: Kaja Kallas magyar és szlovák katonákat küldene Ukrajnába

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője ebben a helyzetben nem a két tagállam mellé áll, hanem magyar és szlovák katonák Ukrajnába küldését szorgalmazza. A tárcavezető elmondta: luxemburgi kollégája megkérdezte, hogy Kijev hozzájárulna-e ahhoz, hogy magyar és szlovák szakértők a helyszínen vizsgálják meg a Barátság kőolajvezeték állapotát, erre a külügyi képviselő azt mondta, hogy nem is a szakértőket kéne küldeni, hanem a magyar és szlovák katonákat.