Kocsis Máté a parlamentben a baloldali „lámpaoltógatóknak”

A Fidesz frakcióvezetője élesen bírálta, hogy az ellenzék egyetlen szóval sem ítélte el a Magyarországot érő ukrán energetikai zsarolást és a kőolajszállítások leállítását. Kocsis Máté szerint miközben Brüsszel és Kijev szövetsége a magyar gazdaság megbénítására törekszik, a hazai baloldal továbbra is idegen érdekeket kiszolgálva támogatná az európai katonai szövetség tervét és a magyar adófizetők pénzének Ukrajnába öntését. A politikus hangsúlyozta: a választások előtt a kormány marad az egyetlen biztos pont, amely képes nemet mondani a 723 ezer milliárd forintos „értelmetlen öldöklés” finanszírozására.