Orbán Viktor: A kormány megvédi a magyarok békéjét és pénzét

A kormányfő Göd ügyében jelezte, hogy az ellenzékiek hazudtak, hogy megtévesszék az embereket, mert Magyarországon jelenleg a legszigorúbb környezetvédelmi szabályok vannak érvényben. Leszögezte, hogy a gödi önkormányzat negyedévente méréseket végez, és egyetlen alkalommal sem mértek határérték feletti szennyezést.

Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy amikor ukrán-magyar konfliktus van, akkor a parlamenti ellenzék az ukránok oldalára áll.

"A magyar családokkal és vállalatokkal szemben a ukránok oldalára álltak. Nagyon helyes, hogy eltűnnek a parlamentből." – fogalmazott.

A miniszterelnök üzente, hogy az ellenzék nélkül kell megvédeniük Magyarország békéjét és biztonságát, valamint a magyar családok pénzét is.