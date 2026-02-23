Orbán Viktor: Nem engedünk az ukrán zsarolásnak, Magyarország energiabiztonsága nem alku tárgya

Orbán Viktor beszédében először a rendkívüli időjárás elleni védekezésről és a családok megsegítéséről számolt be. Bejelentette, hogy a kormány a januári gázszámlák 30%-át átvállalja (rezsistopp), amire Európában csak Magyarország volt képes. Rávilágított a különbségre a magyar és a nyugat-európai rezsiárak között: míg itthon 250 ezer forint az éves átlagos rezsi, Csehországban ugyanez több mint egymillió forintba kerülne. A miniszterelnök hangsúlyozta a családi adókedvezmények megduplázását és a 30 év alatti édesanyák élethosszig tartó SZJA-mentességét, amely már félmillió anyát érint.

A beszéd legkritikusabb része az Ukrajna által január végén bevezetett olajstopot érintette. Orbán Viktor kijelentette, hogy Ukrajna döntése nyílt politikai zsarolás, amely sérti az EU-társulási szerződést. Rávilágított a különbségre Brüsszel kötelessége és tettei között: az Unió Magyarország helyett az unión kívüli Ukrajna oldalára állt, ami súlyos szerződésszegés. A kormányfő szerint Brüsszel és Kijev szövetséget kötött a nemzeti kormány megbuktatására a választások előtt.