Olajblokád és politikai erőszak – veszélyes úton az ukrán vezetés és a hazai ellenzék

Az adás központi témája az Ukrajna által bevezetett „olajblokád” volt, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök is nyílt levélben ítélt el. A Sajtóklub vendégei szerint Brüsszel és az ukrán vezetés összehangoltan próbálja megtörni a szuverén magyar békepolitikát, akár az ország energiaellátásának veszélyeztetésével is. Elhangzott, hogy

Ukrajna „állami terrorizmust” folytat,

utalva az Északi Áramlat felrobbantására, ami indokolttá tette a magyar energetikai létesítmények katonai védelmét.

Kovács András és Néző László rámutatott: Zelenszkij politikája és a Tisza Párt kampánya között kísérteties a hasonlóság, mindkettő mögött ugyanazokat a nemzetközi finanszírozói köröket és érdekcsoportokat sejtik.

Megjelent a nyílt erőszak a kampányban

A beszélgetés második felében a hazai politikai erőszak megjelenését tárgyalták, konkrét példaként hozva egy fideszes aktivista bántalmazását. Huth Gergely hangsúlyozta, hogy Magyar Péter fellépése óta a gyűlöletkeltés szintet lépett, és a közösségi média, valamint a baloldali sajtó asszisztálása mellett a fizikai agresszió a mindennapok részévé vált. A résztvevők szerint a tét nem kisebb, mint a béke és a normalitás megőrzése az egyre fokozódó nemzetközi és belpolitikai nyomás közepette.