Olajblokád és politikai erőszak – veszélyes úton az ukrán vezetés és a hazai ellenzék

A Sajtóklub e heti adásában Gajdics Ottó, Huth Gergely, Néző László és Kovács András a Magyarországot ért ukrán olajblokád súlyos következményeit és a hazai politikai közhangulat eldurvulását elemezték. Az újságírók szerint Kijev lépései túlmutatnak a diplomáciai vitákon: a Barátság kőolajvezeték leállítása és az európai uniós tagállamok zsarolása nyílt támadás a magyar családok biztonsága ellen, miközben a hazai közéletben megjelent a fizikai erőszak, amelyért a résztvevők szerint a Tisza Párt agresszív retorikája és a baloldali média elfogultsága tehető felelőssé.
Az adás központi témája az Ukrajna által bevezetett „olajblokád” volt, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök is nyílt levélben ítélt el. A Sajtóklub vendégei szerint Brüsszel és az ukrán vezetés összehangoltan próbálja megtörni a szuverén magyar békepolitikát, akár az ország energiaellátásának veszélyeztetésével is. Elhangzott, hogy
Ukrajna „állami terrorizmust” folytat,
utalva az Északi Áramlat felrobbantására, ami indokolttá tette a magyar energetikai létesítmények katonai védelmét.
Kovács András és Néző László rámutatott: Zelenszkij politikája és a Tisza Párt kampánya között kísérteties a hasonlóság, mindkettő mögött ugyanazokat a nemzetközi finanszírozói köröket és érdekcsoportokat sejtik.
A beszélgetés második felében a hazai politikai erőszak megjelenését tárgyalták, konkrét példaként hozva egy fideszes aktivista bántalmazását. Huth Gergely hangsúlyozta, hogy Magyar Péter fellépése óta a gyűlöletkeltés szintet lépett, és a közösségi média, valamint a baloldali sajtó asszisztálása mellett a fizikai agresszió a mindennapok részévé vált. A résztvevők szerint a tét nem kisebb, mint a béke és a normalitás megőrzése az egyre fokozódó nemzetközi és belpolitikai nyomás közepette.