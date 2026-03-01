Kőolajháború és kampányerőszak – összecsaptak az érvek a Csörtében

A tartalomból:

Olajblokád, és még nem látjuk a végét. Berendelték a kijevi magyar nagykövetet, szlovák-magyar válaszlépés arra, hogy az ígéret ellenére továbbra sem jön az olaj a Barátság kőolajvezetéken.

Miközben Magyarország és Szlovákia nemzetközi vizsgálóbizottság felállítását sürgeti az ukrajnai vezetékhibák tisztázására, a stúdióban éles vita bontakozott ki arról, hogy valódi műszaki meghibásodás vagy tudatos politikai zsarolás áll-e az olajstop hátterében. A vitapartnerek nemcsak az 1000 forintos benzinár realitását és a MOL alternatív útvonalainak kapacitását járták körbe, hanem kitérték a hazai közállapotok drasztikus romlására is. A műsor második felében a fideszes aktivistát ért fizikai bántalmazás kapcsán a résztvevők arra keresték a választ: meddig fokozódhat még a politikai ellenségeskedés a választásokig hátralévő hetekben, és miért marad el a pártok részéről az egyértelmű elhatárolódás az erőszaktól.