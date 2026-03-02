Magyar Péter: nem igaz, hogy Volodimir Zelenszkij nem engedi be a magyar és szlovák vizsgálóbizottságot

A Tisza Párt elnöke bejelentette: levelet küld Orbán Viktornak, amelyben azt javasolja, hogy együtt látogassanak el Ukrajnába és vizsgálják meg a Barátság kőolajvezeték állapotát.

Tisztelt Miniszterelnök úr! Az utóbbi hetek nyilatkozatai és a barátság kőolajvezeték állapotával, valamint az országot érő állítólagos külső fenyegetésekkel kapcsolatos kormányzati kommunikáció kapcsán fordulok Önhöz. Meggyőződésem, hogy Magyarosság biztonsága és energiaellátása olyan kiemelt nemzeti érdek, amely pártpolitikai megfontolásoktól független, közös felelősségünk. Ezért javaslom,hogy hazánk energiabiztonságát szem előtt tartva személyesen és közösen tekintsük meg a helyszínen a barátság kőolajvezeték állapotát és győződjünk meg a tényleges körülményekről

- idézett Magyar Péter a dokumentumból.

A Tisza Párt elnöke ezt követően azt állította: nem igaz az, hogy Volodimir Zelenszkij nem engedi be a magyar és szlovák vizsgálóbizottságot, amit Orbán Viktor javasolt.

Magyar Péter azt is állította, hogy őt szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beengedné az országba. Arra a riporteri kérdésre, hogy miből gondolja ezt „puding próbája az evés” fordulattal valamint a HírTV munkatársának sértegetésével válaszolt.