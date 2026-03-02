Kocsis Máté: Na, most akkor mi van, tiszások?

Kocsis Máté szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból zárta el a Barátság kőolajvezetéket, hogy ezzel mesterséges energiaválságot idézzen elő, segítve ezzel az „ukránbarát” Magyar Péter hatalomra kerülését. A politikus hangsúlyozta: az április 12-i választáson a magyarok elutasítják majd az „árulást”, ahogy azt szerinte korábban Magyar Péter családja is tette.