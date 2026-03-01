Trump magyar gyökerű szakértője Floridából a Trump–magyar szövetségről és a közel-keleti békéről

A szakértő szerint a nemrégiben Washingtonban életre hívott Béketanács akár a világszervezet valódi, működőképes alternatívája is lehet, amelyben Orbán Viktor szerepe megkerülhetetlen. Leib hangsúlyozta: bár az amerikai elnök nem rajong sok európai vezetőért, a magyar miniszterelnököt kifejezetten nagyra becsüli, és megbízható szövetségest lát benne, aki országa méretét meghaladó súllyal van jelen a világpolitikában.

A szakértő a konkrét válságövezetekről is beszélt: Gáza újjáépítése szerinte illúzió mindaddig, amíg a Hamaszt katonailag végleg fel nem számolják. Az orosz-ukrán háború kapcsán pedig rámutatott: Trump minden erőfeszítése ellenére jelenleg sem Moszkva, sem Kijev nem tűnik valódi partnernek a békében. A beszélgetésben – a politikai elemzés mellett – a szakértő személyes érintettsége is előkerült: Leib munkácsi dédszülei nyomán büszkén vallja magyarságát, és kiemelte a magyar kormány küzdelmét a kárpátaljai kisebbségek jogainak védelmében.