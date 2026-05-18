Az adás vendége Siklósi Péter a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Stier Gábor a Moszkvatér.com főszerkesztője és Vukics Ferenc katonai szakértő volt.
A tartalomból:
A háború eddigi legnagyobb ukrán dróntámadása érte az orosz fővárost és környékét vasárnap.
Európában rekedhet több millió ukrán menekült, mivel egyre kevesebb ukrán szeretne hazatérni, derül ki a Migrációkutató legfrissebb elemzéséből.
Pekingbe látogat holnap Vlagyimir Putyin, a kínai elnök meghívására.
Dróntámadás érte az Egyesült Arab Emírségek egyetlen atomerőművét vasárnap, amit a hatóságok „kiprovokálatlan terrortámadásnak” neveztek.
Egyre feszültebb a helyzet Kuba körül.