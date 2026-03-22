Az argentin elnök történelmi beszéde Magyarországon

Javier Milei, Argentína történetének első elnöke, aki hivatalos látogatást tett Magyarországon, a CPAC Hungary 2026 színpadán fejtette ki politikai hitvallását és a szabadság eszméje melletti elkötelezettségét. Beszédében hangsúlyozta, hogy kormánya döntéshozatali mechanizmusának csúcsán nem a politikai haszon, hanem a szigorú erkölcsi rend áll, amely az élet, a szabadság és a magántulajdon védelmét mindenek fölé helyezi.
Javier Milei elnök párhuzamot vont Argentína és Európa sorsa között, figyelmeztetve a „gyilkos kollektivizmus”, a szocializmus és a kontrollálatlan migráció veszélyeire, amelyek véleménye szerint a nyugati civilizáció alkonyához vezethetnek.
Milei beszámolt az argentin gazdasági „csodáról” is: elmondása szerint fél év alatt sikerült felszámolniuk a pénzteremtést, drasztikusan csökkenteni az állami kiadásokat és 50%-ról 30%-ra mérsékelni a szegénységet.
Az argentin államfő külön méltatta Orbán Viktor miniszterelnök bátorságát,
akit olyan államférfiként jellemzett, aki már akkor kimondta az igazságot a Nyugat veszélyeztetettségéről, amikor az még egyáltalán nem volt népszerű.
Beszédét egy erőteljes felhívással zárta:
a szabad nemzeteknek össze kell fogniuk, hogy visszatérjenek gyökereikhez és ismét naggyá tegyék a nyugati világot, elutasítva a bűntudat logikáját és a hagyományok elleni ideológiai háborút.