Az argentin elnök történelmi beszéde Magyarországon

Az argentin elnök történelmi beszéde Magyarországon

Javier Milei, Argentína történetének első elnöke, aki hivatalos látogatást tett Magyarországon, a CPAC Hungary 2026 színpadán fejtette ki politikai hitvallását és a szabadság eszméje melletti elkötelezettségét. Beszédében hangsúlyozta, hogy kormánya döntéshozatali mechanizmusának csúcsán nem a politikai haszon, hanem a szigorú erkölcsi rend áll, amely az élet, a szabadság és a magántulajdon védelmét mindenek fölé helyezi.

  51 perce
  Forrás: HírTV
Javier Milei elnök párhuzamot vont Argentína és Európa sorsa között, figyelmeztetve a „gyilkos kollektivizmus”, a szocializmus és a kontrollálatlan migráció veszélyeire, amelyek véleménye szerint a nyugati civilizáció alkonyához vezethetnek.

Milei beszámolt az argentin gazdasági „csodáról” is: elmondása szerint fél év alatt sikerült felszámolniuk a pénzteremtést, drasztikusan csökkenteni az állami kiadásokat és 50%-ról 30%-ra mérsékelni a szegénységet. 

Az argentin államfő külön méltatta Orbán Viktor miniszterelnök bátorságát,

akit olyan államférfiként jellemzett, aki már akkor kimondta az igazságot a Nyugat veszélyeztetettségéről, amikor az még egyáltalán nem volt népszerű. 

Beszédét egy erőteljes felhívással zárta: 

a szabad nemzeteknek össze kell fogniuk, hogy visszatérjenek gyökereikhez és ismét naggyá tegyék a nyugati világot, elutasítva a bűntudat logikáját és a hagyományok elleni ideológiai háborút.

 

 

Továbbiak a témában