Az elmúlt 16 év eredményeiről számoltak be a leköszönő kormány tagjai

Egy kárpátaljai gyermekotthonnak adományozzák végkielégítésüket a távozó miniszterek - erről számolt be a Fidesz frakcióvezetője. Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy az elmúlt négy hétben azon dolgoztak, hogy rendezett állapotban tudják átadni a kormányzást az új kabinet számára.

Eközben Magyar Péter megfenyegette a leköszönő minisztereket. Az újonnan beiktatott miniszterelnök felszólította a távozó politikusokat, hogy ne vegyék fel a nekik jogszabály alapján járó végkielégítést. Ha erről másképp nyilatkoznának, akkor sem fogják megkapni a pénzösszeget, mert nem fogja jóváhagyni ezt miniszterelnöki aláírásával. Azonban a jogszabály alapján az állami vezetőknek a megbízatásuk megszűnésekor juttatás járna, attól függően, hogy milyen hosszú ideig voltak a pozícióban.