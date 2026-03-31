Csercsa Balázs leleplezte a Tisza Párt titkos energetikai tervezetét

A Tisza Párt belső köreiből kiszivárgott energetikai tervezet komoly vihart kavart. Csercsa Balázs, a párt egykori munkacsoport-vezetője dokumentumokkal igazolta: Magyar Péter formációja kormányra kerülve drasztikus lépésekre készül. A tervek között szerepel az orosz energia kivezetése és a védett benzinár megszüntetése.

Ezt támasztják alá a párthoz köthető szakértők – mint Surányi György vagy Király Júlia – nyilatkozatai is, akik folyamatosan a rezsicsökkentés eltörlése mellett érvelnek. Úgy tűnik, a titkolózás mögött komoly megszorítások terve rajzolódik ki a választók háta mögött.

