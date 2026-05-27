Az új hatalom azonnal térdre ereszkedett a nemzetközi nyomás előtt

A pálfordulás olyan, mint a hangosan ugató házőrző, amelyik engedelmesen hanyatt vágja magát, amint a postás benyit. Az Országgyűlés hirtelen visszavonta a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróság soraiból.

A Tisza-kormány lépése sima brüsszeli elvárásoknak való megfelelés. Vajon maradt még valami a nemzeti érdekvédelemből, vagy azonnal feláldoznak mindent a külföldi dicséretért?