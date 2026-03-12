Feljelentési kötelezettség elmulasztása miatt tett Magyar Péter ellen Budai Gyula

Budai Gyula: "A mai napon a legfőbb ügyészhez megtettem a büntető feljelentésemet, és most már innentől kezdve Magyar Péternek lehetősége van arra, hogy az ügyészségnek átadja a bizonyítékait, ami az ő állítását alátámasztja. Ez egy nagyon-nagyon súlyos állítás amit Magyar Péter mond, mint amit elmondtam, hogy Magyar Péter nem állít kevesebbet minthogy egy külföldi titkosszolgálat az alkotmányos rend megdöntése céljából avatkozik be a magyar választásokba, és ez bűncselekménynek minősül. És ha bűncselekménynek minősül, akkor feljelentési kötelezettség terheli Magyar Pétert, és amennyiben ezt nem tette meg ő követett el bűncselekményt."