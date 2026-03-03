Budai Gyula újabb jegyzőkönyvet hozott nyilvánosságra Radnai Márk ügyében

A Fidesz országgyűlési képviselője azt mondta, a jegyzőkönyv alátámasztja, hogy a Tisza Párt alelnöke alkalmazott strómanokat az érdekeltségébe tartozó cégekben, az egyiküket meg is hallgatták már. Budai Gyula emlékeztetett, hogy a Radnai Márk érdekeltségébe tartozó cég székhelye végül nem más lett, mint a Lánchíd-botrány egyik főszereplőjének, Víg Mór irodájának a székhelye.