Budai Gyula újabb jegyzőkönyvet hozott nyilvánosságra Radnai Márk ügyében

Újabb bizonyítékot mutatott be Radnai Márk bűncselekménygyanús cégügyével kapcsolatban Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője.

A Fidesz országgyűlési képviselője azt mondta, a jegyzőkönyv alátámasztja, hogy a Tisza Párt alelnöke alkalmazott strómanokat az érdekeltségébe tartozó cégekben, az egyiküket meg is hallgatták már. Budai Gyula emlékeztetett, hogy a Radnai Márk érdekeltségébe tartozó cég székhelye végül nem más lett, mint a Lánchíd-botrány egyik főszereplőjének, Víg Mór irodájának a székhelye.

 

