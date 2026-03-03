A szólásszabadság halála? Tiltott önkényuralmi jelképekkel és agresszióval kampányol az ellenzéki gyűlölet Újlipótvárosban

A XIII. kerületben és a szomszédos Terézvárosban tapasztalt politikai erőszak szintlépése jól mutatja, hogy a vitát sokan már nem szavakkal, hanem vágóeszközökkel és gyűlölettel akarják eldönteni. Kovács Balázs Norbert jelölt plakátjainak szisztematikus megsemmisítése nem csupán rongálás, hanem a szólásszabadság sérelme, amely ellen a rendőrségnek kell fellépnie. Az elkövető, aki „kutyasétáltatás” közben végzi pusztító körútját, láthatóan nem riad vissza a fizikai kontaktustól sem, ha tetten érik. Ez az agresszív fellépés a politikában egy olyan új-keletű dolog, amely a demokratikus párbeszéd alapjait veszélyezteti. Az önkényuralmi jelképek a plakátokon pedig világossá teszik, hogy itt már nem egyszerű véleménykülönbségről, hanem mélyen gyökerező, kontrollálatlan indulatokról van szó. A rendőrségi feljelentés rongálás miatt már a hatóságok asztalán van, hiszen az igazságszolgáltatás feladata, hogy gátat szabjon az utcai garázdaságnak. Aki pengével vágja le az ellenfél hirdetéseit, az valójában a saját tehetetlenségéről és érveinek hiányáról állít ki szomorú bizonyítványt.