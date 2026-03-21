Irakli Kobakhidze is részt vett a CPAC Hungary 2026 rendezvényén

Georgia miniszterelnöke az elsők között köszöntötte a CPAC Hungary résztvevőit.
Irakli Kobakhidze elmondta, a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudjuk megvédeni országunk nemzeti érdekeit anélkül, hogy elveszítenénk hagyományainkat. Ő a CPAC Hungaryn elsőként emlékezett meg hazája pátriárkája előtt, aki három nappal ezelőtt vesztette életét.
Georgia most összefogott a gyászban. 48 évig vezette az egyházat, és a georgiai nép legnagyobb szeretetét élvezte. És az megingathatatlan. Szenvedéllyel küzdött Georgiáért, vezetése alatt a kereszténység fáklyájaként funkcionált. Szolgálati ideje alatt nem pusztán vallási szerepet töltött be az egyház, hanem a georgiai nemzetet is őriztem. Továbbvisszük azt, amiért küzdött az országunk nemzeti és keresztény ideológiájáért
– fogalmazott Georgia miniszterelnöke.