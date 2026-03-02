Így vágott vissza Hankó Balázs a tiszás politikus vádaskodásaira

Hankó Balázs többek között így fogalmazott facebookos oldalán:

"Kollár Kinga azt írja, hogy ahhoz, hogy minden magyar diák újra részt vehessen az Unió Erasmus csereprogramjában és a kutatók is hozzáférjenek az uniós támogatásokhoz, hatályba kellene lépnie egy átláthatósági és összeférhetetlenségi problémákat orvosló jogszabály csomagnak.

Tájékoztatom Képviselő Asszonyt, hogy a törvény készen van, a magyar országgyűlés 2024. őszén elfogadta és amint a Bizottság visszavonja a blokkolást abban a pillanatban – minden további lépéstől függetlenül – hatályba is lép. Ez a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosításáról szóló 2024.

Kollár Kinga arról sunnyog, hogy az Európai Bizottság értékelte a törvényt majd kikötötte, hogy ehhez képest mit akar még? Miért nem vonja vissza a blokkolást? Mert el akarja venni egyetemeink autonómiáját. Mert összeférhetetlenségi szabályokat akar bevezetni a magyar rektorokra és mert az alapítványok kuratóriumaiból ki akarja zárni az egyetemek rektorait, professzorait és NGO-k által kijelölt tagokat akar beültetni.

Ez az, amit igazából a Tisza azonnal megadna az Európai Bizottságnak. Feladni a szuverenitásunkat, kiárusítani a magyar egyetemeket.

Hat magyar egyetem 3 éve beperelte az Európai Bíróságot, tavaly szeptemberben volt a tárgyalás, és ebben a perben a TISZA nem a magyar egyetemek, egyetemisták, kutatók oldalán áll, hanem az Európai Bizottság oldalán! Hiszen tudjuk az egyik alaptézise Képviselő Asszonynak nem más, mint minél rosszabb a magyaroknak nekik annál jobb!"

A teljes poszt IDE kattintva olvasható el.