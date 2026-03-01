A Medián ezért akarta elhitetni, hogy ez a választás már egy lefutott meccs

Leleplezte a Medián januári, hamisított mérését Deák Dániel. A kutatócég néhány nappal ezelőtt ugyanis 20 százalékpontos Tisza-előnyről számolt be a választani tudó biztos szavazók körében.

A XXI. Század Intézet vezető elemzőjének véleménye mellett Mráz Ágoston is kiállt. Ám a Nézőpont Intézet igazgatóját azonnal megtámadta a balliberális oldal. Mráz Ágoston a közösségi oldalán azt írta: alaptalanul adta a szájába a Vox Populi, hogy a Medián-kutatását megvédte volna. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint mindössze olcsó politikai trükkről van szó,

amelyet Tóka Gábor tiszás aktivista, a CEU egykori professzora jegyez.

A kormánypárti Szentkirályi Alexandra pedig híradónknak azt mondta: a Medián azt a látszatot akarja kelteni, hogy a választás már egy lefutott meccs és ezért érdemes Magyar Péter mellett maradni. A budapesti Fidesz elnöke hozzátette: a választásnak óriási tétje van, ugyanis Orbán Viktor az egyetlen olyan vezető Magyarországon, aki képes kiállni a magyar érdek mellett még akkor is, ha ezért támadják.