Vitézy Dávid kapcsolatban állhat egy korrupciós ügy gyanúsítottjával

Pénteken jelentette be Magyar Péter, hogy Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, a Podmaniczky-mozgalom vezetője pedig közösségi oldalán jelezte, hogy megtisztelőnek tarja a felkérést és el is fogadja.

Csakhogy Karácsony Gergely két évvel ezelőtti megszólalása a főpolgármesteri vitában is arra enged következtetni, hogy Vitézy Dávid múltja nem makulátlan. Erős szálak fűzhetik az elmúlt évtizedek talán legnagyobb korrupciós ügyének gyanúsítottjához.

Évekkel ezelőtt robbant ki a botrány, hogy Budapest XIV. kerületében a fizetős parkolási rendszerre építettek fel egy teljes korrupciós hálózatot. Ezt pedig nem más működtette, mint F. Zsolt cége, akire 2021 nyarán csapott le a NAV, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt. A gyanú szerint ráadásul ő volt az, aki lebonyolította a pénzek átadását. Nyomozati iratokból az is kiderül, hogy a Zugló szocialista képviselői, Horváth Csaba és Tóth Csaba is érintettek voltak az ügyben, ugyanis hozzájuk jutott a parkolást működtető cég bevételének fele, amiért cserébe az önkormányzat nem támadta meg a túlárazott szerződéseket.

De F. Zsolt neve már korábban is felmerült a Tisza Párt környékén, ugyanis a politikai formáció korábbi koordinátora, Farkas Dezső a feleségén keresztül lehetett érintett az ügyben. A Magyar Nemzet információi szerint a nő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással 97 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. F. Márta egy cégcsoport vezető tisztségviselőjeként követhette el a bűncselekményt azzal, hogy Fuzik Zsolttól átvette a visszahordott készpénzösszegeket. A Magyar Nemzet szerint ráadásul Farkas Dezső volt az, aki átvette a bűncselekménnyel megvádolt felesége helyét az ügyben érintett cég igazgatóságában.